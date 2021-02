Domenica ecologica al Lido di Latina e debutta l’eco-bike di Abc

LATINA – Domenica prossima 28 febbraio si terrà a Latina un’altra delle domeniche ecologiche programmate dal Comune dal titolo “Buona domenica”, che prevede la chiusura al traffico di auto e veicoli a motore del tratto di lungomare compreso tra Capoportiere e Rio Martino.

Un’occasione per passeggiare in sicurezza sulla strada che corre tra lago e mare, ma anche per dare il via ad un’altra iniziativa di pulizia della spiaggia dai rifiuti portati dal mare.

Sul tratto sarà presente l’Azienda per i Beni Comuni ABC: con uno stand allestito a Capoportiere e con una eco-bike elettrica che debutterà nell’occasione distribuendo materiale informativo sul nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta”. Nel punto fisso saranno anche distribuite buste e guanti per chi vorrà partecipare alla pulizia della spiaggia, e alcuni gadget. Nei prossimi giorni, la eco-bike girerà anche in città.