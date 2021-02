Incidente mortale sulla Nettunense ad Aprilia, la vittima è un ragazzo

APRILIA – Un incidente mortale si è verificato intorno alle 4 di questa mattina sulla Nettunense dove un’auto si è schiantata contro un albero. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con Via della Meccanica dove il giovane alla guida – secondo le primissime informazioni – avrebbe tentato di evitare un istrice che attraversava la strada, finendo per perdere il controllo della sua Lancia Y. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco in condizioni gravissime è trasferito in ospedale dal 118, non ce l’ha fatta. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.