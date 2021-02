Si è spenta Amabile, la prima nata a Littoria

LATINA – Si è spenta Amabile Altobello, la prima nata a Littoria. Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 6 febbraio e sabato al Goretti ha lasciato questa vita dopo aver abbracciato con gli occhi per l’ultima volta, le figlie. La sua storia aveva acquisito notorietà anche perché si era sposata con l’abito delle Sorelle Fontana che doveva essere di Audrey Hepburn. Il matrimonio della Diva di Hollywood era saltato, e le tre stiliste, a cui è stata dedicata di recente anche una fiction Rai, decisero di donarlo ad una ragazza bisognosa.

Andò così: la città di Latina partecipò a una sfida radiofonica e l’allora vice-sindaco D’Erme vinse una serenata per la prima nata della città. “All’epoca Amabile aveva 27 anni, era fidanzata ma non era ancora riuscita a sposarsi perché la sua famiglia non poteva permettersi il matrimonio. Mario Riva – racconta in un post la vicesindaca Maria Paola Briganti – conduttore di quel programma radiofonico, decise che Amabile doveva avere un matrimonio principesco e lanciò diversi appelli che raggiunsero lo scopo: l’Eni regalò parte dell’arredamento, la Rai organizzò il viaggio di nozze a Parigi e a quel punto le Sorelle Fontana decisero che l’abito di Audrey Hepburn sarebbe stato riadattato e donato ad Amabile. Un momento di vera gioia e di poesia per la nostra prima, cara concittadina”.

L’abito le portò fortuna. Una vita piena di soddisfazioni e anche di duro lavoro a Borgo Carso dove ha sempre vissuto con la famiglia. L’Amministrazione ha espresso le più sentite condoglianze per la scomparsa.

I funerali saranno celebrati questa mattina alle 10,30.