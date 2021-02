Treni in tilt sulla linea Minturno- Roma: ritardi fino a 200 minuti

LATINA – I ritardi hanno ormai raggiunto i 200 minuti e alcuni convogli sono stati cancellati e – a quanto si apprende – i treni sono tutti fermi in coda in prossimità di Formia sulla linea Roma – Napoli dove alle 7,10 circa si è verificato un guasto alla linea elettrica. Basta leggere il tabellone degli arrivi alla stazione di Latina per capire che la giornata non sarà semplice per i viaggiatori pendolari.

“Il traffico ferroviario è ferroviario fortemente rallentato in prossimità di Formia per accertamenti tecnici sulla linea ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria”, spiegano da rete Ferroviaria Italiana. Qui il monitor