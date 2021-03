Covid-19, 178 nuovi casi e la variante inglese ad Aprilia

LATINA – Mentre si apprende che la variante inglese arriva ad Aprilia, la Asl segnala oggi 178 nuovi contagi da covid. Un dato nuovamente in salita in provincia, con l’unica nota positiva che riguarda i decessi: zero nelle ultime 24 ore. Di nuovo alti i contagi a Fondi e Terracina.

VARIANTE INGLESE AD APRILIA – Ad Aprilia sono emersi 16 casi ed è stata confermata dallo Spallanzani la Variante Inglese in una donna risultata positiva nei giorni scorsi al test molecolare. I campioni inviati a Roma sono stati analizzati e confermano il sospetto di variante del virus. Contagiati anche il marito, ricoverato in ospedale, e due figli. La donna lavora in un grande supermercato di Aprilia ed è in corso il tracciamento dei contatti.

Gli altri casi sono stati registrati a Bassiano 1, Castelforte 2, Cisterna di Latina 17, Cori 8, Fondi 23, Formia 15, Gaeta 6, Itri 3, Latina 33, Minturno 5, Pontinia 10, Roccagorga 2, Sabaudia 2,San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 3, Sezze 2, Sonnino 3, Sperlonga, Terracina 20.

Sono stati 26 i guariti accertati con tampone.