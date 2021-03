La Regione Lazio in visita a Sonnino dalla famiglia del carabiniere ucciso in Congo

LATINA – Abbracciare la famiglia di Vittorio Iacovacci e portare un segno tangibile della vicinanza delle istituzioni. Questa mattina, il consigliere regionale pontino del Pd Salvatore La Penna con il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini e il capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale Roberto Pollari, hanno fatto visita a Sonnino alla famiglia del carabiniere morto in Congo dove è stato ucciso in un attentato mentre accompagnava l’Ambasciatore Luca Attanasio.

“Abbiamo espresso il nostro cordoglio, la nostra vicinanza e quella di tutta la comunità del Lazio alla famiglia Iacovacci – ha detto La Penna – È stato un incontro denso di emozioni e di commozione. Una famiglia che con grande dignità sta affrontando il dolore del sacrificio di Vittorio. In attesa che sia fatta piena luce sulla vicenda e ci sia giustizia per Vittorio e tutti i suoi cari esprimiamo anche tutta la nostra vicinanza all’Arma dei Carabinieri per il prezioso lavoro che svolge al servizio del nostro Paese”.