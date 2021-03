Zona Rossa, l’appello dell’Avis di Latina: “Si può uscire per donare il sangue”

LATINA – Da lunedì 15 marzo, la provincia di Latina, insieme al resto del Lazio, entrerà in zona rossa e affronterà una serie di dure restrizioni per contenere i contagi da Covid. Nell’occasione l’Avis ricorda che una delle ragioni di necessità per le quali è consentita l’uscita dal proprio domicilio è proprio la donazione di sangue, in un momento in cui, anche a causa della pandemia, le donazioni si sono ridotte. Per rendere evidente il messaggio l’associazione dei donatori di sangue lancia l’hastag #ioescosoloperdonare. Basta scaricare l”autocertificazione.