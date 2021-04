Il sindaco di Latina sbarca su Facebook: “La mia pagina luogo di confronto e di critica, ma no alle parole ostili”

LATINA – Dopo Twitter, il sindaco di Latina Damiano Coletta “atterra” su Facebook e apre una sua pagina che nasce con lo spirito dell’Agorà. Una piazza, e come tale luogo di incontro, confronto e di critica.

“Un ulteriore strumento per dialogare con la città, scambiarci opinioni e, perché no, ricevere qualche suggerimento o, se c’è qualcosa che non vi piace, anche qualche critica. Il dialogo e il confronto sono il sale di ogni democrazia, l’importante è utilizzare sempre toni civili, rispettare le persone e usare la buona educazione. Spero sarà uno spazio costruttivo in cui non si usino parole ostili”.

Primo messaggio, gli auguri di Pasqua.