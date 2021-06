Dentro Luna Rossa, in stampa il libro di Gianluca Atlante su Romano Battisti

LATINA – “E’ cocciuto, e se si mette in testa di fare una cosa, ci riesce. E’ nato in montagna e ha saputo prima dominare il lago, poi il mare”. E’ Romano Battisti visto dal giornalista di Latina, Gianluca Atlante che lo racconta nel suo nuovo libro intitolato “Dentro Luna Rossa“. La storia di uno straordinario talento, ma anche di autentico spirito sportivo, della determinazione dell’uomo e del campione, che non si è fermato all’argento olimpico conquistato nel canottaggio a Londra con Alessio Sartori, ma ha voluto l’avventura da grinder a bordo della barca che ha sfidato i neozelandesi nell’America’s Cup dopo aver conquistato la Prada Cup.

“Il libro “Dentro Luna Rossa” sarà in libreria entro la metà del prossimo mese di luglio – racconta Atlante – dentro ci sono tanti aneddoti, storie di vita. La cosa più bella è che lui non sapeva nulla di barca a vela, ma chi lo conosce sa che se Romano Battisti vuole una cosa, la ottiene. Di lui mi colpisce il carattere, la forza, una forza che gli dà anche la sua famiglia: la moglie Sara e le figlie, Lavinia e Lara, con la più piccola che ha imparato subito e meglio di tutti l’inglese quando si sono trasferiti in Nuova Zelanda, e che spesso aiuta il papà con la lingua”, racconta Atlante che questa mattina è stato con noi su Radio Immagine.

In un capitolo del libro, ci sono anche le città della Luna: da Priverno a Maenza, a Roma, a Sabaudia, e poi Formia, Cagliari e per finire Auckland: “Le abbiamo messe insieme legate da un filo conduttore”.

Il 22 settembre il libro sarà presentato nel Salone d’Onore del Coni: “Non è una cosa che capita tutti i giorni presentare un libro in una sede così importante e ringrazio di cuore per questo il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Un grazie speciale poi al Consorzio Luna Rossa Prada Pirelli, all’Ufficio Stampa e Marketing, allo skipper Max Sirena, che ci hanno supportato a dovere, alla meravigliosa famiglia Battisti: Romano, la moglie Sara, le splendide figlie Lavinia e Lara, papà Nazareno, mamma Annunziata e le sorelle Carolina ed Alessia, al III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Stanza a Sabaudia, al Comandante Danilo Cassoni, al Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, al Comandante Vincenzo Parrinello, fonte e appoggio inesauribile per la costruzione e la buona riuscita, speriamo, di questo libro, al Direttore del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, Davide Tizzano, al presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, a Maenza, Priverno, Sabaudia, Roma, Cagliari ed Auckland, ma soprattutto all’editore Daniele Azzolini che ha “sposato” prima di ogni altro, questo progetto”.