Latina, doppia elezione all’Anci per Valeria Campagna: “Sarà l’occasione per rappresentare il mio territorio”

LATINA – Valeria Campagna è stata eletta nella Consulta dei Giovani Amministratori di ANCI Lazio. Un importante traguardo per Latina e per la giovane consigliera comunale eletta con Lbc che, nel periodo di mandato del sindaco Coletta, è stata sempre presente e attiva, ma si è anche laureata con il massimo dei voti, premiata come migliore studentessa del suo corso, e ha più di recente seguito un Master di primo livello proprio in amministrazione municipale.

“Sarà l’occasione per rappresentare il mio territorio, fare rete con gli altri Comuni e confrontarmi con gli amministratori under 35 della nostra Regione – commenta lei – Mi impegnerò affinché l’ANCI possa essere sempre di più un punto di riferimento per le amministrazioni locali e soprattutto per noi più giovani, garantendo ampia partecipazione e vicinanza con i territori”.

La consigliera comunale, che si è presentata con una lista formata anche dai pontini Davide Zingaretti, consigliere comunale di Aprilia, Salvatore Venditti di Fondi e Elisa Ricci, vicesindaca di Norma, è stata eletta anche nella Consulta delle Donne amministratrici del Lazio e su questo ha già le idee chiare: “La Consulta dovrà cambiare, abbiamo proposto collegialmente di trasformarla in Consulta delle Pari Opportunità. Oggi è un organismo a composizione solo femminile, ma non ci sembra corretto che siano soltanto le donne ad occuparsi di questi temi. Il tema delle pari opportunità ci riguarda tutte e tutti e lavoreremo per rendere la Consulta più inclusiva”, ci ha raccontato a poche ore dalla doppia soddisfazione, intervenendo su Radio Immagine.

Di recente proprio Valeria Campagna si era fatta promotrice, insieme con la segretaria di Lbc Elettra Ortu La Barbera, del provvedimento che elimina l’Iva al 22% sugli assorbenti igienici per le donne, la mozione cosiddetta “No Tampon Tax” che è stata approvata in Consiglio, consentendo alla farmacia comunale di Latina di vendere il prodotto a prezzo di costo.