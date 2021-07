Sperona l’auto dei carabinieri e ne ferisce tre: si costituisce un 34enne di San Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Ha speronato l’auto dei carabinieri che gli avevano intimato l’alt, causando anche il ferimento di tre militari. Si è costituito oggi nella caserma dei carabinieri di San Felice Circeo un 34enne del posto denunciato per tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. La sua auto è stata sequestrata.

I fatti si sono verificati due sere fa, l’11 luglio, quando una pattuglia dell’8° Reggimento Lazio di Roma ha intimato l’alt all’auto di passaggio che per proseguire la sua corsa ed evitare il controllo, ha urtato l’auto di servizio per poi dileguarsi percorrendo a forte velocità le vie cittadine, con pericolo per gli altri automobilisti e i pedoni. Le indagini da quel momento non si erano fermate e oggi il giovane ha deciso di presentarsi spontaneamente.

I tre carabinieri hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 e 5 giorni.