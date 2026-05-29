Odio razziale su Facebook: 6 persone denunciate

LATINA – Daniele Pili è stato nominato commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora” dopo aver incassato il sì della commissione regionale Ambiente e Agricoltura. La nomina arriva all’indomani del successo del Villaggio Coldiretti Latina che ha portato nel capoluogo migliaia di persone lo scorso fine settimana.

«Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi vertici del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Est – il commissario Straordinario Daniele Pili e il vicecommissario Riccardo Del Brocco – chiamati a guidare una fase importante per il territorio e per il sistema agricolo del comprensorio. Le nomine effettuate rispondono all’esigenza di rafforzare il profilo tecnico e gestionale dell’Ente, valorizzando al tempo stesso la conoscenza diretta delle specificità territoriali e delle esigenze operative delle imprese agricole. La scelta di Daniele Pili si inserisce in questo percorso grazie all’esperienza maturata e alle competenze tecniche consolidate, elementi fondamentali per affrontare le sfide legate alla manutenzione idraulica, alla gestione delle risorse idriche e all’efficientamento dei servizi consortili. La nomina di Riccardo Del Brocco, ingegnere ambientale, punta, invece, a rafforzare il raccordo con il territorio e con le comunità locali, favorendo un’interlocuzione costante con il comparto agricolo e con le amministrazioni locali, in una logica di collaborazione e programmazione condivisa. Sono certo che i nuovi vertici sapranno imprimere un approccio orientato all’innovazione, all’efficienza amministrativa e alla modernizzazione dei processi gestionali del Consorzio. L’obiettivo resta quello della razionalizzazione della spesa e del miglior utilizzo delle risorse a disposizione, che possa consentire anche una rimodulazione delle quote consortili, rendendo il Consorzio sempre più efficiente, operativo e vicino alle imprese agricole, rafforzandone la capacità di programmazione e intervento in un settore strategico per la tutela del territorio e per lo sviluppo del sistema produttivo locale», dichiara l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

“Condivido e apprezzo pienamente la scelta fatta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore Giancarlo Righini, che ringrazio per aver attribuito un riconoscimento ad un esponente capace e competente della provincia di Latina – dichiara in una nota l’on.Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio – . Daniele Pili, da presidente di Coldiretti Latina in questi anni ha dimostrato grandi doti manageriali abbinate ad una visione innovativa dell’economia. Ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro a favore delle aziende agricole, con iniziative che hanno messo in risalto il territorio pontino, valorizzandone le eccellenze. Solo nei giorni scorsi abbiamo potuto ammirare l’eccellente organizzazione di Villaggio Coldiretti Latina, diventato ormai un appuntamento assolutamente centrale per l’intero comparto sul piano locale e regionale. Sono convinto che Daniele sarà in grado di assolvere il nuovo incarico nel migliore dei modi. Ritengo sia la persona più adatta a ricoprire un ruolo strategico nell’ambito dei Consorzi di Bonifica della regione Lazio, enti che svolgono funzioni fondamentali per la sicurezza territoriale, la gestione delle risorse idriche e il supporto all’agricoltura. A Daniele Pili rinnovo il mio grande in bocca al lupo per un mandato ricco di risultati positivi, assicurando la mia piena disponibilità ad una proficua collaborazione sul piano istituzionale”.