CRONACA
Immigrazione clandestina e sfruttamento abitativo, controlli a Fondi
Servizio straordinario finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina e delle forme di sfruttamento della Polizia di Stato di Fondi. L’attività, ha interessato diversi immobili del centro cittadino, nel corso dei controlli sono stati identificati circa 70 cittadini stranieri e sono stati ispezionati sei immobili al fine di verificare la regolarità delle posizioni alloggiative, sia sotto il profilo contrattuale sia con riferimento agli obblighi di comunicazione di ospitalità previsti dalla normativa vigente.
Contestate 13 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità, per un importo complessivo delle sanzioni pari a 13.000 euro.
Inoltre, in due distinti casi, gli immobili controllati sono risultati oggetto di sublocazioni irregolari, effettuate in assenza delle previste comunicazioni e senza la relativa dichiarazione fiscale. Sulla base delle prime stime, l’evasione fiscale connessa a tali condotte ammonterebbe a circa 7.000 euro, importo calcolato al netto delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore.
Ora saranno ora gli organi di polizia tributaria a valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali ulteriori contestazioni e a procedere all’esatta quantificazione delle imposte evase.
CRONACA
Odio razziale su Facebook: 6 persone denunciate
Contrasto all’antisemitismo online: sei persone denunciate dalla Polizia di Stato per propaganda e istigazione all’odio razziale su Facebook. Tutto è partito dalla denuncia presentata ad Aprile in cui la vittima denunciava di essere stata destinataria di atti intimidatori, offese, insulti di natura antisemita pubblicati sui social network e segnalava il crescente clima di odio presente in Provincia. La Digos ha così intensificato l’attività info-investigativa e di monitoraggio che ha accertato la presenza all’interno di una pagina Facebook aperta al pubblico, riconducibile ad un’Associazione, in cui i soggetti denunciati hanno pubblicato numerosi commenti indirizzati al popolo ebraico, dal contenuto denigratorio ed offensivo.
CRONACA
Donna argentina muore in vacanza, donati fegato e reni. Quinto prelievo multiorgani al Goretti
Nuovo gesto di solidarietà all’ospedale Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si è concluso con successo il quinto prelievo multiorgani del 2026.
L’équipe medica ha effettuato il prelievo di fegato e reni da una donna argentina di 76 anni, deceduta in seguito a un’emorragia cerebrale provocata da una caduta accidentale durante una vacanza nel territorio pontino. La donna si trovava in Italia per festeggiare il compleanno del marito.
Determinante il consenso alla donazione espresso dal marito, condiviso insieme ai figli arrivati dall’Argentina. Dopo l’intervento, il fegato è stato trasferito all’Ospedale San Camillo di Roma, mentre i reni sono stati inviati al Policlinico Tor Vergata.
La direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, ha sottolineato il grande valore umano del gesto compiuto dalla famiglia della donna, definendolo un esempio di amore per la vita e di solidarietà anche lontano dal proprio Paese.
Con quello effettuato al Goretti salgono a cinque i prelievi di organi eseguiti nel 2026 nella struttura sanitaria pontina. Dall’inizio dell’anno, nel territorio della Asl di Latina, sono stati donati un cuore, un polmone, cinque fegati, sei reni e sei tessuti corneali.
Un dato che conferma il trend positivo delle donazioni nella provincia pontina rispetto al 2025 e il lavoro di sensibilizzazione portato avanti dalla Asl di Latina.
CRONACA
Daniele Pili nominato commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica Lazio Sud Est
LATINA – Daniele Pili è stato nominato commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora” dopo aver incassato il sì della commissione regionale Ambiente e Agricoltura. La nomina arriva all’indomani del successo del Villaggio Coldiretti Latina che ha portato nel capoluogo migliaia di persone lo scorso fine settimana.
«Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi vertici del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Est – il commissario Straordinario Daniele Pili e il vicecommissario Riccardo Del Brocco – chiamati a guidare una fase importante per il territorio e per il sistema agricolo del comprensorio. Le nomine effettuate rispondono all’esigenza di rafforzare il profilo tecnico e gestionale dell’Ente, valorizzando al tempo stesso la conoscenza diretta delle specificità territoriali e delle esigenze operative delle imprese agricole. La scelta di Daniele Pili si inserisce in questo percorso grazie all’esperienza maturata e alle competenze tecniche consolidate, elementi fondamentali per affrontare le sfide legate alla manutenzione idraulica, alla gestione delle risorse idriche e all’efficientamento dei servizi consortili. La nomina di Riccardo Del Brocco, ingegnere ambientale, punta, invece, a rafforzare il raccordo con il territorio e con le comunità locali, favorendo un’interlocuzione costante con il comparto agricolo e con le amministrazioni locali, in una logica di collaborazione e programmazione condivisa. Sono certo che i nuovi vertici sapranno imprimere un approccio orientato all’innovazione, all’efficienza amministrativa e alla modernizzazione dei processi gestionali del Consorzio. L’obiettivo resta quello della razionalizzazione della spesa e del miglior utilizzo delle risorse a disposizione, che possa consentire anche una rimodulazione delle quote consortili, rendendo il Consorzio sempre più efficiente, operativo e vicino alle imprese agricole, rafforzandone la capacità di programmazione e intervento in un settore strategico per la tutela del territorio e per lo sviluppo del sistema produttivo locale», dichiara l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.
“Condivido e apprezzo pienamente la scelta fatta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore Giancarlo Righini, che ringrazio per aver attribuito un riconoscimento ad un esponente capace e competente della provincia di Latina – dichiara in una nota l’on.Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio – . Daniele Pili, da presidente di Coldiretti Latina in questi anni ha dimostrato grandi doti manageriali abbinate ad una visione innovativa dell’economia. Ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro a favore delle aziende agricole, con iniziative che hanno messo in risalto il territorio pontino, valorizzandone le eccellenze. Solo nei giorni scorsi abbiamo potuto ammirare l’eccellente organizzazione di Villaggio Coldiretti Latina, diventato ormai un appuntamento assolutamente centrale per l’intero comparto sul piano locale e regionale. Sono convinto che Daniele sarà in grado di assolvere il nuovo incarico nel migliore dei modi. Ritengo sia la persona più adatta a ricoprire un ruolo strategico nell’ambito dei Consorzi di Bonifica della regione Lazio, enti che svolgono funzioni fondamentali per la sicurezza territoriale, la gestione delle risorse idriche e il supporto all’agricoltura. A Daniele Pili rinnovo il mio grande in bocca al lupo per un mandato ricco di risultati positivi, assicurando la mia piena disponibilità ad una proficua collaborazione sul piano istituzionale”.
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