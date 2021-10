Covid, 22 nuovi casi a Latina e provincia, nessun decesso e due ricoveri

LATINA – Tornano a scendere i casi di Covid in provincia di Latina. Nel bollettino del 9 ottobre ne sono emersi 22, nessun decesso e due ricoveri al Goretti. I casi sono emersi ad Aprilia 1, Cisterna di Latina 7, Cori 2, Fondi 2, Latina 4, Lenola 2, Santi Cosma e Damiano 1, Sezze 1, Spigno Saturnia 2. Le guarigioni sono state 144.

Nel Lazio su un totale di oltre 22 mila tamponi sono emersi 230 nuovi casi positivi, 3 decessi e 244 guariti con un rapporto tra positivi e tamponi all’1%. In provincia di Latina 22 nuovi contagi. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore Due sono stati invece i ricoveri ospedalieri.

Procede spedita la campagna vaccinale, l’assessorato alla sanità della Regione Lazio ha fatto sapere che sono state superate 8,4 milioni di somministrazioni. Raggiunto 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Per quanto riguarda la terza dose: sono state superate le 30 mila dosi complessive. E da lunedì potranno prenotarla tutti gli over 60 che hanno ricevuto la seconda dose almeno 180 prima.