Macellai pontini nella Nazionale Italiana impegnata nel Campionato Europeo di macelleria

LATINA – Da Sermoneta e dalla provincia di Latina all’eccellenza europea della carne. La Nazionale Italiana Macellai è partita per Clermont-Ferrand Polydome, in Francia, dove domenica 7 e lunedì 8 novembre parteciperà alla Coupe d’Europe Boucherie 2021, il campionato europeo di macelleria. La squadra italiana se la vedrà con i macellai più bravi di Spagna, Francia e Germania. La delegazione italiana è composta da 13 macellai “allenati” dal coach Mara Labella di Sermoneta. Presidente della Nazionale è anch’esso di Sermoneta, Orlando Di Mario.

Una bella sfida tra professionisti della carne da tutta Europa, pronti a incrociare (pacificamente) i coltelli con gli avversari: «Presenteremo i sapori di tutta Italia – spiega Mara Labella, prima donna coach della nazionale italiana – e i partecipanti si contenderanno i premi per la migliore lavorazione della carne, il disosso e la preparazione del banco. Abbiamo tutti lavorato duramente per presentarci al meglio a questa sfida».

Della delegazione italiana ci sono anche altri due macellai pontini, Roberto Passaretta di Minturno e Manuele Avagliano di Sabaudia, oltre a Davide Cecconi di Ceccano (Frosinone) che completa la rosa dei rappresentanti del Lazio. Il capo delegazione è il presidente Di Mario, che sarà anche uno dei giurati al campionato europeo.

Mara Labella da quando aveva 16 anni è nel mondo della macelleria: al grido di “tacchi alti e coltello in mano”, ha sfatato il mito del “macellaio uomo” imponendosi come una delle migliori macellaie d’Italia, tanto da essere chiamate a rappresentare il Belpaese il prossimo anno negli Stati Uniti d’America, a Sacramento, per la sfida tra i migliori macellai del mondo.