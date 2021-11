Un premio a Los Angeles per il doc “Ferro”: Tiziano festeggia

LATINA – Premiato per il documentario “Ferro” (produzione Amazon Prime) che racconta la sua storia di persona e di artista, il cantautore di Latina festeggia un’altra soddisfazione arrivata a Los Angeles dove si è tenuto il “The Italian TV Festival”, manifestazione dedicata alle serie italiane e alle produzioni destinate alla televisione e al web.

Con un post sui social e alcune foto in cui è ritratto con il premio vinto al fianco dell’amatissimo marito Victor Allen, Tiziano scrive: Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te. Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono grato e felice. Perché io non sono nessuno – l’ho dichiarato diverse volte – ma conosco l’amore. E quello è tutto. Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario “Ferro”.