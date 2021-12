Vernice, il Red Nose più dolce è in adozione

LATINA – Si chiama VERNICE, uno splendido, bellissimo Red Nose di 5 anni che vorrebbe stare sempre così, abbracciato alle volontarie a dare baci e a farsi coccolare come lo vedete in foto. Dolce, tenero, caratterialmente è molto tranquillo ed equilibrato. Va d’accordo con cani femmina. È una taglia media dal corpo muscoloso e lucente. Fino ad ora mai è arrivata una richiesta di adozione per lui.

Vernice si trova a Latina (Lazio), ma è adottabile in tutto il centro nord. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773-662177 (numero del canile) 339.2346055