Befana 2022, la Polizia al Goretti e nelle Case Famiglia

LATINA – Poliziotti nel reparto di Pediatria dell’ospedale Goretti di Latina, nelle Case famiglia del territorio e in orfanotrofio questa mattina per la Befana del Poliziotto. Ai piccoli degenti e agli ospiti sono state consegnate le classiche calze piene di dolciumi, ma anche regali. Il Questore Michele Spina ha visitato la struttura in compagnia di un’agente donna, accompagnato dal professor Riccardo Lubrano, dirigente dell’ Unità di Pediatria e Neonatologia, incontrando personalmente i bambini e scambiando con loro qualche battuta. E lo stesso è accaduto negli altri comuni dove numerose donne poliziotto in divisa hanno salutato i piccoli meno fortunati intrattenendosi con loro. Qui alcune delle immagini di questa mattinata speciale.