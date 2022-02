Top Volley a Monza per la settima giornata di ritorno

CISTERNA DI LATINA – Settima giornata girone di ritorno del campionato di SuperLega, la Top Volley Cisterna domenica 6 febbraio alle 18 affronta la Vero Volley Monza all’Arena di Monza. Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce dalla sconfitta in casa con Verona dopo il vantaggio iniziale di 1-0 i veneti si sono imposti per 3-1. Dall’altra parte della rete c’è la Vero Volley Monza, con 22 punti è settima in classifica, i ragazzi di coach Massimo Eccheli nell’ultimo turno giocato contro Trento hanno perso 3-1. La Top Volley Cisterna, in classifica è a 17 punti ed occupa l’undicesima posizione in classifica.

“Tutte le partite da qui alla fine del campionato per noi sono come una finale. Abbiamo bisogno di punti e vogliamo guadagnarci la tranquillità assoluta il prima possibile. Andiamo a Monza consapevoli del fatto che giocheremo in casa di una squadra molto ben allestita, con il morale giusto dopo l’ultima vittoria nella trasferta di coppa Cev – dice coach Fabio Soli – . In questo momento forse non sta ottenendo risultati con continuità e per questo dobbiamo stare doppiamente attenti perché di fronte c’è un avversario che ha voglia, come noi, di muovere la classifica. Hanno tanto talento e tanta esperienza, affrontiamo un gruppo importante. Per quanto riguarda noi avremmo bisogno della nostra miglior pallavolo per poterli impensierire e per poter raggiungere il nostro obiettivo che è quello di fare punti.”.