Latina, smarrita in Via dei Cappuccini la cocker Petra

LATINA – Si è’ persa nel pomeriggio di oggi, martedì 8 febbraio, questa cockerina di nome PETRA che vive con i proprietari in Via dei Cappuccini a Latina. Petra, che ha il microchip ed è quindi iscritta all’anagrafe vaccinale, ha al collo una medaglietta con il nome e i numeri di telefono da chiamare proprio in casi come questo. Chi la dovesse vedere può chiamare il 3888621411 .