Latina, Formazione 4.0 per le aziende, Officine del Sapere presenta le novità del Fondo Nuove Competenze

LATINA – Con sedicimila visitatori, 400 espositori e più di quattromila tecnologie presentate la sedicesima edizione della fiera internazionale A&T- Automation & Testing ha superato a pieni voti il test della prima edizione post-pandemia. L’evento, dedicato a innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze 4.0, si è tenuto a Torino dal 6 all’8 aprile. Officine del Sapere, innovation company fondata a Latina e attiva su tutto il territorio nazionale, ha partecipato all’evento portando le novità nel settore formazione.

La tecnologia è una parte centrale nel miglioramento della produttività aziendale, ma la formazione del personale non è da meno, meglio ancora se finanziata – completamente o in parte – da fondi pubblici. Officine del Sapere riesce a mettere insieme questi due elementi: una formazione pratica e di qualità per i lavoratori e la capacità di intercettare i finanziamenti disponibili per le aziende.

«Siamo molto soddisfatti della nostra esperienza all’A&T di Torino – commenta Michele Scopelliti, amministratore di Officine del Sapere – perché abbiamo avuto la possibilità di far conoscere il nostro know how e abbiamo incontrato tantissime aziende che puntano con successo sull’innovazione tecnologica. Nelle aziende c’è molta voglia di formazione, ma ci siamo resi conto che la conoscenza degli strumenti a disposizione è ancora limitata e non a caso, per esempio, il 20-30% del fondo interprofessionale non viene sfruttato. Questo è un peccato, perché ci sono davvero grandi possibilità di realizzare una formazione 4.0 a costi davvero limitati per le aziende».

Un’ulteriore spinta al mondo della formazione 4.0 arriverà presto dal Fondo Nuove Competenze, che torna dopo l’edizione sperimentale che ha visto la copertura del 100% delle spese sostenute per la formazione.

«Il Fondo Nuove Competenze è davvero un’occasione imperdibile per le aziende. Si tratta di un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo. È destinato a qualsiasi azienda che voglia ripartire dopo la crisi pandemica puntando sulla formazione, attraverso nuove competenze per i dipendenti o tramite il miglioramento di quelle già in possesso. I dettagli non sono stati ancora resi noti, ma è un incentivo molto allettante per le imprese».

L’accesso al Fondo Nuove Competenze, come altri finanziamenti simili erogati dal governo o da altri enti amministrativi e professionali, richiede una serie di adempimenti che spesso le aziende, impegnate nell’attività produttiva, non sono in grado di seguire con la dovuta attenzione. Officine del Sapere è in grado di assolvere questo compito, accompagnando le aziende nei passi preliminari con la presentazione di progetti di qualità e con l’erogazione di una formazione innovativa e utile per le imprese.