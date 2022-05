LATINA – BLADE stupendo cucciolo di Dobermann puro di 4 mesi futura taglia grande. Si affiderà esclusivamente a persone esperte della razza, se tenuto in casa, se disposti ad un percorso educazionale in caso di bisogno. L’annuncio è dell’Associazione Amici del Cane di Latina.

Obbligo di sterilizzazione a 7 mesi.

Si trova a Latina (Lazio), ma per una buona adozione potrà raggiungere le sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Per informazioni solo messaggi al nr 320.2726085