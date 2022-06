Ad Anzio il primo nido stagionale di Tartaruga marina

ANZIO – Una bella sorpresa per il solstizio d’estate: sulla spiaggia di Anzio è stato segnalato il primo nido della stagione di tartaruga caretta caretta. Sono stati gli operatori di TartaLazio a provvedere alla sua messa in sicurezza. “È un piccolo miracolo della natura che si ripete grazie al lavoro di tanti volontari e operatori e all’impegno per la salvaguardia del nostro ecosistema – ha sottolineato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti – Da molti anni le spiagge del Lazio sono un luogo sicuro per questa importante specie protetta, segno di una grande attenzione della Regione Lazio ai temi ambientali”.