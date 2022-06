Latina, altre due giornate da bollino rosso

LATINA – Ci attendono altre due giornate da bollino rosso. Latina è infatti tra le città attenzionate nel bollettino delle ondate di calore emesso dal Ministero per la Salute con allerta di livello 3, ovvero la massima.

Temperature molto elevate per più giorni consecutivi (anche il 28 giugno Latina era contrassegnata dal bollino rosso), spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, sono le condizioni climatiche attese anche per le giornate del 20 e 30 giugno e che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Il picco più alto si è registrato ieri alle 14 con 38 gradi percepiti, oggi e domani la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi centigradi.

Di seguito la tabella

bol16243_latina_20220628



Oggi, 29 giugno ben 19 città saranno da bollino rosso e 9 gialle. Nella giornata di domani, 30 giugno, saliranno a 22 le città con bollino rosso per le ondate di calore: con Latina ci saranno Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.