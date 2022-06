Latina, si apre l’ultimo fine settimana di Altre Storie

LATINA – Si apre l’ultimo dei tre lunghi fine settimana della terza edizione di Altre Storie, la rassegna organizzata dall’associazione Quartieri Connessi con la Parrocchia di San Luca sotto la direzione artistica di Ferdinando Cedrone e Gioconda Bartolotta che hanno scommesso sulla manifestazione: ” Siamo partiti molto tardi. Era metà aprile del 2022 quando abbiamo condiviso l’idea di provarci. Ma con un pizzico di “ragionevole irresponsabilità”, ci siamo dati uno sguardo negli occhi e siamo partiti Una prima riunione con tutti i soci di Quartieri Connessi e con il comitato Rete Civica Q4Q5 e subito dopo con il nuovo Parroco del San Luca, Don Angelo Bonaiuto, sono le prime tappe del “tour”. Il supporto di Don Angelo è stato indispensabile, sia dal punto di vista organizzativo, mettendo a completa disposizione gli spazi dell’oratorio, sia morale, spronandoci sempre a continuare. L’amministrazione comunale e il Sindaco Damiano Coletta hanno patrocinato la Rassegna e inaugurato la stessa in occasione del concerto degli studenti dell’Istituto Don Milani, la cui dirigente Marina Palumbo e alcuni insegnanti dell’indirizzo musicale hanno offerto un importantissimo contributo. Impossibile inoltre non citare due persone su tutte: Bruno Fontanarosa, infaticabile e proattivo organizzatore della scenografia e di tantissime altre attività e Lorenzo Bassetti, supporto indispensabile per tutti noi. Ma un grazie sincero va a tutte le persone, a partire da Emanuele Di Russo che in un modo o nell’altro hanno contribuito all’organizzazione, dovendo spesso affrontare il caldo torrido del mese di giugno”.

IL PROGRAMMA –

VENERDÌ 1 LUGLIO 2022

Il week end si apre il primo luglio con l’appuntamento Si può fare… a tempo di musica. Il Primo Soccorso a misura di bambino. A cura di Christian Manzi. Alle 18.

Alle 20 sul palco arrivano le note di MediterrAnima, in un viaggio strumentale attraverso le melodie e i ritmi dell’area mediterranea. Dall’Italia alla Francia, passando per l’Andalusia, un universo mare di suoni che si mescolano e rigenerano con Gianluca Verrengia alla chitarra flamenca e acustica, Matteo Roccia alla chitarra acustica e Rafael Nieto alle percussioni.

Alle 21 è prevista la finale del contest Altre Stelle: votazione della giuria, premiazione, esecuzione dei brani dei concorrenti vincitori. In palio buoni spesa da spendere nel negozio di strumenti musicali Musichrome di Latina (500 euro al primo, 300 al secondo, 200 al terzo).

SABATO 2 LUGLIO 2022

Ancora letture ad alta voce per sabato 2 luglio con inizio alle 18 per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. A cura di Botteghe Invisibili

Musica super protagonista della serata con i Canusìa e Botteghe Invisibili in L’isola che c’è. Canti e racconti tra la terra e il mare alle 20.30: dal testo di José Saramago Il racconto dell’isola sconosciuta un viaggio tra letteratura e tradizione, in un intreccio suggestivo di musica e teatro.

Alle 21. 30 sul palco nella bellissima arena della struttura religiosa ci sarà il coro Mama’s Soul Beats. Nato nel 2008 come un gruppo fondato da mamme che volevano affiancare i propri figli nelle loro attività teatrali e canore, nel 2012 il gruppo diventa un vero e proprio coro ed assume il nome ufficiale di MAMA’S SOUL BEATS sotto la direzione della maestra di canto, Daniela Apicella. Il coro si compone attualmente di circa 27 elementi (mamme e donne che lavorano nelle attività più disparate) coadiuvate da vari musicisti.

DOMENICA 3 LUGLIO

Gran finale domenica 3 luglio alle 19.40 con l’attesa presentazione del libro di Andrea Stabile “Storie Nascoste di Latina. Parte II".

Alle 20.30 appuntamento con Medicina e Società: Il Covid sarà solo un ricordo? a cura della professoressa Miriam Lichtner, direttore del Reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e professore associato alla facoltà di Medicina di Sapienza Università di Roma.

Chiusura in grande stile alle 22.30 con la premiazione di alcuni Personaggi del mondo della medicina, dello sport e dello spettacolo, Le Eccellenze Pontine, alla presenza del sindaco di Latina Damiano Coletta. Tutte le sere ci sarà il servizio ristorazione organizzato da el Papì 1980.

“Il coinvolgimento delle persone ci dimostra che la scelta è stata vincente – concludono gli organizzatori Cedrone e Bartolotta – Il successo di Altre Storie dimostra a tutti che c’è bisogno di spazi (anche laici), dedicati alla cultura. E noi per cultura intendiamo la cultura Umanistica, Scientifica, Musicale, Sportiva o più in generale, del benessere, dello stare insieme, del fare comunità, questo è il vero DNA di Altre Storie. Essere riusciti a coinvolgere persone di tutte le età, bambini, adolescenti, ragazzi, adulti, nonni, è forse la cosa che ci gratifica di più. Siamo già pronti per una nuova sfida. L’obiettivo è far sì che ALTRE STORIE diventi un appuntamento estivo fisso”.