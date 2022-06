Nei Giardini del Comune si presenta: Bernardo Bassoli primo sindaco della città di Latina

LATINA – Sarà presentato venerdì 1 luglio alle ore 18:30 nei giardini del Palazzo comunale di Latina, in piazza del Popolo, il libro “Fernando Bassoli: Primo Sindaco della città di Latina” scritto dalla giornalista Licia Pastore, edito da Atlantide editore. “Una ricerca che rende omaggio e restituisce alla memoria collettiva una figura fondamentale nella storia locale, colui che traghettò il comune di Latina dalla caduta del fascismo alla nuova Italia democratica e repubblicana, dalla fine della guerra, con le sue devastazioni, alla ricostruzione materiale e morale del giovane capoluogo pontino”, sottolinea l’editore Dario Petti.

Nato a Carpi (Modena) nel 1907, tecnico della Cooperativa Braccianti di Carpi, Bassoli arriva in Agro pontino nel 1935 per collaborare ai lavori di bonifica. Stimato professionista, crollato il regime mussoliniano, diviene sindaco dapprima su nomina prefettizia e poi eletto dal consiglio comunale in seguito alle prime elezioni amministrative del marzo 1946, leader del Partito repubblicano all’epoca fortissimo nella provincia di Latina.

Licia Pastore, già coautrice dei volumi sulla storia delle istituzioni sanitarie cittadine, dall’ospedale S. Maria Goretti al Padiglione Porfiri, ha basato la sua ricerca su fonti di archivio. Il volume con un’introduzione di Marilena Giovannelli, già direttrice dell’Archivio di Stato di Latina, nasce dalla ricerca condotta nell’Archivio di Stato di Latina scavando tra delibere, giornali dell’epoca, ma anche sulla raccolta di testimonianze orali dei familiari di Bassoli, e in particolare dei figli Carlo e Graziella. La prefazione è curata dallo storico Guido Crainz, preceduta dai saluti del sindaco di Latina Damiano Coletta.

Ad affiancare l’autrice nella prima presentazione del libro, il sindaco Damiano Coletta, Carlo Bassoli, figlio del primo sindaco di Latina, Marilena Giovannelli, ex direttore dell’Archivio di Stato di Latina, Mauro Cascio, coordinatore di direzione de “La Voce repubblicana” e curatore dell’ ”Almanacco Repubblicano”. Modera Roberta Sottoriva.