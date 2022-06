Latina, bersaglieri è il giorno della sfilata. Chiude il concerto delle fanfare

LATINA – Il concerto delle fanfare di Aprilia e di Monteleone Sabino in Piazza del Popolo, in programma a mezzogiorno, è l’atto finale del Raduno Interregionale dei Bersaglieri di Latina (sabato 18 e domenica 19 giugno).

Questa mattina, il centro di Latina imbandierato ha accolto la sfilata dei Bersaglieri. Dopo il concerto di apertura della Fanfara, sabato pomeriggio nel cuore del capoluogo, la sveglia di questa mattina in Piazzale Prampolini, poi il momento della sfilata per la manifestazione celebrativa del corpo. Partenza alle 11, dopo il saluto delle Autorità, dal piazzale dello Stadio per attraversare le vie centrali della città a Latina diretti in Piazza Roma per l’omaggio al Monumento al Bersagliere dove si è svolto il momento più solenne anche alla presenza del sindaco di Latina Damiano Coletta, quindi la ripartenza dei militari con le piume e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in parco Falcone e Borsellino. Da qui, il ritorno in piazza del Popolo per la corsa finale e il concerto delle Fanfare.

In chiusura di mattinata il meritato “rancio”.