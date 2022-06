CISTERNA DI LATINA – Open day di pallavolo al Palasport di Cisterna di Latina con la Top Volley. Lunedì 6 giugno a partire dalle ore 16, le porte del palazzetto si apriranno per il “Free to Play”, un’occasione per giocare sul parquet di via delle province che durante l’anno è stato calcato dai campioni delle squadre italiane del campionato di Superlega Credem Banca. L’iniziativa è aperta ai ragazzi e le ragazze nati/e nel 2002 e successivi. Verranno organizzati tanti campi all’interno della struttura, con allenatori e staff tecnico qualificati, assicurati divertimento e un omaggio griffato Top Volley Cisterna. Un’iniziativa creata per rafforzare ancor di più il legame tra la Top Volley e la città, tra i giovani che durante l’anno vivono il palazzetto di Cisterna per incitare i propri beniamini e tifare la squadra del cuore. Lunedì i ragazzi scenderanno dalle tribune per calcare il campo da gioco sotto la supervisione dei professionisti della Top Volley e della Marino Pallavolo che con il motto #insiemesiamopiùforti stanno costruendo un percorso condiviso che porterà tantissimi eventi a Cisterna e dintorni. Una giornata di svago, divertimento e sport da passare tutti insieme. “Free to Play” gode del patrocinio del comune di Cisterna di Latina e il servizio di assistenza e protezione sanitaria verrà garantito da Croce Rossa Italiana comitato di Latina, partner sociale della Top Volley. L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti! Vi aspettiamo! #CiVediamoAlPalazzetto.