Orgoglio a Gaeta, Ruggero Tita “Velista dell’anno” per la quarta volta

GAETA – Ruggero Tita, atleta di punta delle Fiamme Gialle di Gaeta, si aggiudica per la quarta volta l’ambito titolo di “Velista dell’anno”, nella stupenda cornice di Villa Miani, a conclusione della 28^ edizione dell’affermato concorso. Il prestigioso premio, assegnato dalla F.I.V. al velista italiano che durante l’anno ha ottenuto i migliori risultati in campo internazionale, è stato conferito, per la quarta volta, al plurititolato equipaggio formato dal gialloverde Ruggero TITA e la prodiera Caterina BANTI (CC Aniene), atleti della classe olimpica Nacra 17.

L’importante riconoscimento ai due atleti azzurri, giunge a un anno dalla storica medaglia olimpica di Tokyo 2020, a conferma della grande stima e considerazione che il mondo velico italiano riserva unanimemente al favoloso equipaggio che, anche nelle ultime competizioni internazionali (Palma e Hyeres 2022), ha confermato una netta supremazia nella tecnologica specialità olimpica del “Nacra 17 foil”.

Presenti all’evento oltre ai Comandanti del Centro Sportivo e del Gruppo Polisportivo della Guardia di Finanza, il Gen.B. Flavio Aniello e il Gen.B. Vincenzo Parrinello, anche il Comandante del IV Nucleo Atleti di Gaeta, il Ten. Francesco Nerone accompagnato da tecnici ed atlete della Vela Fiamme Gialle; tra queste: Silvia ZENNARO, Marta MAGGETTI, Alessandra DUBBINI e Chiara BENINI FLORIANI.