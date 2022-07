A Sabaudia un campo pratica da golf

SABAUDIA – Novità a Sabaudia, dove nasce il primo campo pratica da golf. L’iniziativa, a cura della Asd Sacramento Golf, è nata dall’idea di un gruppo di appassionati: “E’ già in funzione – spiegano – con Club House e due Putting Green”.

Il Presidente dell’associazione sportiva Giuseppe Baggio, impegnato da sempre nello sport ad alti livelli, ha aperto le iscrizioni per l’anno in corso: “Sono pronto ad accogliere tutti gli interessati, principianti ed esperti, presso la sede dell’associazione, in via Sacramento 18, a Sabaudia”.

Il campo pratica è considerato importante per migliorare il proprio gioco, abbinato all’allenamento sul percorso vero e proprio.