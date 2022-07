Mundial ’82, a Sonnino Altobelli chiama in campo anche il prefetto Falco

SONNINO – Non si spengono le emozioni per i 40 anni del Mundial ’82 festeggiato in grande a Sonino grazie all’iniziativa di Alessandro “Spillo” Altobelli che ha radunato nella sua città di nascita alcune glorie di quegli anni e ha messo in scena un incontro di calcio commemorativo. Nella cittadina sui Monti Ausoni, per l’iniziativa del campione azzurro sono arrivati Bruno Conti, Ciccio Graziani, Vincent Candela, Evaristo Beccalossi, Sergio Brio, Sebastiano Nela, Ubaldo Righetti, Bruno Giordano, Domenico Marocchino, Stefano Di Chiara, Sandro Tovalieri e Andrea Carnevale.

Nella squadra azzurra anche un inedito prefetto di Latina Maurizio Falco, in versione calciatore. Le foto sono state pubblicate su Fb da Enzo De Amicis anche lui nella sua versione di medico sportivo, seduto in panchina. “Onorato di aver partecipato e dato una mano a Spillo Altobelli nella serata di Gala di calcio con alcuni di quei giocatori che sono stati i protagonisti della vittoria al Mondiale del 1982, tanti ricordi, tante emozioni che ho assaporato negli spogliatoi con loro e poi in campo, sperando di non correre mai in campo per un intervento sanitario. E’ andata bene. Grazie Spillo e grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa “Magica’ serata”, ha postato De Amicis.