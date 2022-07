Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti di nuovo Campioni D’Europa

GAETA – Nuove soddisfazioni per le Fiamme Gialle di Gaeta: Ruggero Tita sbaraglia la concorrenza e si riconferma Campione d’Europa. Ad Aarhus (DEN) arriva l’ennesimo successo della vela olimpica italiana nella classe Nacra 17, grazie alla straripante vittoria ottenuta dal finanziere in coppia con la prodiera Caterina Banti (CC Aniene). I campioni olimpici in carica, ormai imbattuti da circa due anni, conquistano nelle acque del Mar Baltico, il loro quarto titolo continentale (dopo le affermazioni nel 2017, 2018 e 2020).

“Abbiamo vinto con grande vantaggio e con due prove di anticipo – ha commentato il fuoriclasse in forza alle Fiamme Gialle di Gaeta – Penso che se ci fossero, come negli altri sport, dei record, questo di sicuro rientrerebbe tra i primati mondiali per i punti di vantaggio con cui abbiamo vinto! Siamo super contenti e ovviamente continueremo a spingere perché il campionato del mondo in Canada si avvicina e vogliamo portare a casa un buon risultato anche lì. Ringraziamenti al nostro allenatore “Ganga” Bruni, alla Federazione e soprattutto alle Fiamme Gialle”.

Sui 33 equipaggi in gara Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso la rassegna danese con uno score impressionante di vittorie: ben 9 su 14, oltre alla medal race conclusa in seconda posizione.

Il campionato è stato caratterizzato da condizioni di vento medio-forte proveniente dal quadrante ovest nord-ovest che hanno messo a dura prova tutti gli equipaggi in gara, sia per lo stress fisico sia per l’instabilità del vento caratteristico del campo di regata danese, che, già nel 2018 aveva visto laurearsi campioni del mondo Ruggero e Caterina – si legge in una nota delle Fiamme Gialle – Condizioni meteo-marine che hanno ancor più esaltato le capacità del fortissimo equipaggio azzurro, capace di impallidire ancora una volta gli agguerriti avversari con una prova di anticipo, oltre alla finale odierna disputata in scioltezza per suggellare una settimana superlativa.

Medaglia d’Oro dunque agli italiani Ruggero Tita e Caterina Banti (21); l’argento ai neozelandesi Vilkinson-Dawson (86) e il bronzo ai finlandesi Kurtbay/keskinen (93). Ottimo anche il bronzo in ambito europeo conquistato dall’equipaggio italiano “vice campione del mondo” formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (AM).

GLI ALTRI RISULTATI – Nel catamarano misto foil, da segnalare anche il buon risultato dell’equipaggio formato dalla gialloverde Margherita PORRO, in coppia con Stefano DEZULIAN (Fraglia Vela Malcesine), che termina la competizione in 21^ posizione generale (14^ in ambito europeo), e terzo posto in classifica juniores (Under 24). Per i due giovani atleti è stata un’ottima esperienza in vista del Campionato del Mondo Youth, che si svolgerà a Gravedona sul Lago di Como, dal 2 a l7 di agosto.

Nel 49er FX (70 equipaggi) invece, vittoria delle brasiliane Grael-Kunze; seconde le olandesi van Aanholt-Duetz; terze le svedesi Bobeck-Netzler. Terzo posto tra gli equipaggi europei in gara per le italiane Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (MM).

Nello skiff femminile, 30^ posizione in classifica generale (22^ tra le europee) per la nostra portacolori Carlotta Omari, in coppia con Sveva Carraro (AM).