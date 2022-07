Biagio Corrente nuovo Dg del Latina Calcio 1932

LATINA – Il Latina Calcio 1932ha un nuovo direttore generale. E’ Biagio Corrente e sarà nella dirigenza nerazzurra per la prossima stagione sportiva.

“Il Latina Calcio è una sfida che affronterò con orgoglio ed entusiasmo – commenta il neo Dg – Sono grato al Presidente Terracciano per aver riposto su di me la fiducia e per avermi accolto nella famiglia nerazzurra . Scriveremo insieme una nuova storia di successo per la squadra e per i suoi tifosi, che meritano gratificazioni sempre più grandi. Sono pronto a investire tutto il mio bagaglio di esperienza e relazioni per dare il mio contributo al Latina Calcio , sicuro di poter condividere questo percorso con una squadra di persone competenti e appassionate”.