Latina Calcio 1932, arriva il centrocampista Daniel Sannipoli

Il Latina Calcio 1932 presenta il suo primo acquisto per la stagione 2022/2023. Si tratta del centrocampista Daniel Sannipoli, classe 2000, proveniente dal Trastevere, formazione di serie D. Il mediano cresciuto nella società capitolina è stato tra i protagonisti dello scorso campionato con 7 reti e 2 assist in 29 partite. Sannipoli, nonostante la giovane età, ha già maturato diversi anni tra i Dilettanti ed è pronto per affrontare il suo primo anno in Lega Pro agli ordini del tecnico Daniele Di Donato.

Nella stessa giornata la società del presidente Antonio Terracciano ha ufficializzato il rinnovo del contratto del portiere Alessandro Tonti. Tornato nel capoluogo pontino a metà stagione, dopo una parentesi in serie B con i nerazzurri, è stato impiegato nell’ultima parte di campionato convincendo lo staff tecnico a puntare ancora su di lui per il campionato che inizierà a fine agosto.

Farà parte della comitiva pontina anche il giovane di lega Mattia Di Mino, esterno del 2003 che dopo il periodo di apprendistato in serie D con il Chieti (32 presenze e 2 reti) è pronto a ritagliarsi uno spazio importante in serie C.