Incendi, nuova giornata pesante, 29 interventi in provincia di Latina: da Aprilia a Castelforte

LATINA – Un’altra giornata pesante sul fronte incendi quella di ieri, martedì 5 luglio, in provincia di Latina. I Vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati in 29 incendi di bosco, o partiti da sterpaglie, ma anche divampati in campi coltivati.

Venti gli interventi che hanno visto in campo le squadre di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte: per cinque incendi di vegetazione è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco AIB di Sezze, in due l’AIB di Sabaudia mentre per due incendi di vegetazione ha operato la squadra AIB di Fondi.

Interessato tutto il territorio provinciale, da Aprilia a Castelforte, con due emergenze impegnative a Latina nella zona Cucchiarelli, in città a e a Borgo Sabotino nei pressi della ex centrale nucleare. Roghi anche a Prossedi, Sonnino, Sermoneta, Sezze, Itri, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Cisterna e Cori.

L’incendio di Latina, in Via Calabria, ha divorato circa 7 ettari di vegetazione minacciando diverse abitazioni, ma l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile ha scongiurato il peggio e non ci sono state persone coinvolte.