LATINA – Un incidente stradale si è verificato poco fa nei pressi della rotatoria di Via Polusca dove per ragioni da accertare si sono scontrate un’auto e uno scooter che viaggiavano nella stessa direzione. Il conducente dello scooter ferito nell’impatto, ma cosciente, è stato soccorso dal 118 e trasferito al Goretti. Sul posto sta operando per i rilievi la polizia stradale.