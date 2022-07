Latina, nominato commissario straordinario il prefetto Carmine Valente. Il prefetto Falco: “La città Latina non poteva restare un minuto di più senza guida”

LATINA – Il prefetto Carmine Valente, già commissario a Sabaudia, è il commissario straordinario nominato dal prefetto di Latina Maurizio Falco per gestire il Comune di Latina fino alle prossime elezioni nelle 22 sezioni in cui sono state riscontrate irregolarità.

“Latina non poteva restare nemmeno un altro giorno senza guida”, ha rimarcato il prefetto Falco che in accordo con il Commissario affiancherà nella conduzione del Comune capoluogo due sub commissari: la vicaria Monica Perna, di recente commissaria prefettizia a Ventotene, “a testimonianza della presenza della Prefettura di Latina”, e il dirigente Maurizio Alicandro che ha lavorato con Valente a Sabaudia (in gallery).

IL PREFETTO FALCO

“Sono sempre al servizio dell’Amministrazione – ha dichiarato il neo commissario di Latina – se durerà due ore, un giorno o un mese, lavorerò dal primo minuto per non far stare il Comune di Latina senza guida”.

IL COMMISSARIO VALENTE

Si apre così ufficialmente per Latina il terzo commissariamento in 12 anni, commissariamento che durerà fino ai primi di settembre (e comunque fino alle elezioni da indire entro 60 giorni dalla pronuncia del Tar), salvo decisioni diverse del Consiglio di Stato cui si appellerà il sindaco decaduto Damiano Coletta.