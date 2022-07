San Felice Circeo, incendio minaccia le serre

SAN FELICE CIRCEO – Un incendio ha minacciato alcune serre agricole in Via Nardecchia a San Felice Circeo. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina con una squadra arrivata da Fondi e i volontari della protezione civile dell’Anc di Sabaudia. Nella pineta in cui è divampato il fuoco sono stati trovati materiali di risulta e guaine. Sul posto anche la polizia locale che ha deviato il traffico e i carabinieri.

Un incendio ha colpito nel primo pomeriggio anche la Migliara 57 a Terracina.