Aveva 400 grammi di hashish nello zaino, preso alla stazione di Formia

FORMIA – Un nuovo arresto per droga è stato eseguito alla stazione di Formia dalla Guardia di Fnanza. E’ stata l’unità cinofila Jessy in collaborazione con i Baschi Verdi del Gruppo di Formia e la polizia ferroviaria, a fiutare lo stupefacente detenuto da un giovane proveniente da Napoli. Nella valigia del ragazzo venivano rinvenuti ben 400 grammi di hashish, già suddivisi in “stecche” di circa 1,5 / 2 grammi l’una, per un totale di 241 dosi, pronte per essere immesse sul mercato di destinazione sul litorale pontino.

Il giovane è stato tratto in arresto e portato nella Casa Circondariale di Cassino a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

L’intervento – spiegano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina – è finalizzato al contrasto dei traffici illeciti in genere e in particolare di quei reati, come il traffico e lo spaccio di stupefacenti, che trovano maggiore diffusione con l’aumento delle presenze legate agli afflussi turistici, generando allarme sociale nella popolazione residente e riducendo la cd. “sicurezza percepita”.