Il Procuratore Capo di Latina de Falco conferma: “Inchiesta sul voto”

LATINA – Dopo le indiscrezioni di stampa il Procuratore della Repubblica di Latina Giuseppe de Falco ufficializza l’apertura di un’inchiesta sul voto a Latina, in merito alle irregolarità riscontrate dai giudici amministrativi con riferimento alle elezioni amministrative del 2021.

“E’ stato iscritto presso la Procura della Repubblica di Latina – si legge in una nota di Via Ezio – un procedimento in relazione alle motivazioni della sentenza del TAR di Latina relativa al primo turno delle elezioni comunali. Sono stati delegati accertamenti alla Digos della Questura di Latina per verificare l’eventuale sussistenza di fattispecie di rilievo penale relative alle procedure di voto”.

Dunque sarà la Polizia di Stato a svolgere le indagini delegate dal Procuratore de Falco.