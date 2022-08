Latina, tentano di rubare una bici legata ai tubi del gas e danneggiano la conduttura: paura in Piazza Buozzi

LATINA – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri in un condominio di Piazza Buozzi dove un residente ha sentito un forte odore di gas accompagnato da un sibilo che si udiva distintamente. L’uomo preoccupato per le possibili conseguenze ha chiamato i vigili del fuoco che hanno inviato in pochissimi minuti una squadra. E’ emerso che nel cortile del civico n.1, di fronte al Tribunale di Latina, poteva succedere un disastro. Infatti, nel tentativo di rubare una bicicletta che era stata legata con la catena alle tubazioni esterne presenti nel cortile del condominio, la conduttura si era danneggiata facendo fuoriuscire una copiosa quantità di gas. Constatato il pericolo, i vigili del fuoco hanno immediatamente chiuso il gas e chiamato il gestore per le successive operazioni. L’allarme è così rientrato.