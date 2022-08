Prodotti congelati trasportati a +12°: multa da 2000 euro per il conducente di un autocarro

LATINA – Trasportava congelati che dovevano ovviamente essere conservati a temperature sotto lo zero, ma il termometro del gruppo frigo dell’autocarro segnava una temperatura di +12°. Il mezzo sovraccarico e in pessimo stato non è sfuggito agli agenti della polizia stradale di Latina che lo hanno fermato. Il carico, oltre a vino confezionato e ortaggi freschi, comprendeva anche prodotti lattiero caseari e prodotti congelati. Il conducente, al termine del controllo, è stato sanzionato per violazioni delle norme del Codice della Strada e del regolamento sul trasporto di derrate alimentari, per un totale di circa 2.000 euro oltre alla decurtazione dei punti patente.

“I servizi – avvertono dalla polizia stradale continueranno per tutta la settimana con particolare attenzione al prossimo weekend”.