Sabaudia, cade dal tetto mentre ripara l’antenna, gravissimo un 79enne

SABAUDIA – Emergenza in un’abitazione sulla Migliara 46 a Sabaudia dove un 79enne è caduto dal tetto rimanendo ferito gravemente. Secondo le prime informazioni l’uomo si era avventurato per riparare l’antenna della tv quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato da alcuni metri di altezza. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono arrivati i carabinieri e i mezzi di soccorso. Nei pressi dell’abitazione è atterrata anche l’eliambulanza che ha caricato a bordo il ferito diretta al San Camillo di Roma. Non si hanno altre notizie sulle condizioni dell’uomo