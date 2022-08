Punta da un calabrone mentre ritira i panni sul balcone di casa: morta una 66enne di Roccagorga

ROCCAGORGA – Raccoglieva la biancheria sul balcone di casa ieri sera verso le 22,30 quando tra i panni è spuntato un calabrone che l’ha punta. E’ morta così in pochi minuti, per shock anafilattico, una donna di 66 anni di Roccagorga. Quando la signora ha chiesto aiuto, i familiari sono accorsi e essendo a conoscenza della sua allergia, le hanno somministrato il farmaco che tenevano a portata di mano nell’eventualità di una puntura. Il tentativo di strapparla alla morte si è però rivelato vano. All’arrivo del 118 la signora era deceduta. Il magistrato di turno non ha ritenuto di disporre l’autopsia e la salma è ora a disposizione dei familiari.