Si fermano a Rio Martino per fare un bagno, due francesi derubati del camper e dei vestiti, salvati dai carabinieri

LATINA – Si sono fermati a Rio Martino per fare un bagno, ma quando sono tornati sulla strada si sono accorti di essere stati derubati del camper e di tutti i loro averi. E’ accaduto ieri sera al Lido di Latina, a due turisti francesi, padre e figlio di 12 anni, notati da due giovani carabinieri fuori servizio mentre vagavano in spiaggia smarriti. I militari, compreso che c’era qualcosa che non andava, si sono avvicinati per chiedere se avessero bisogno di aiuto e appresa sommariamente la storia, si sono messi a disposizione.

Trovato tra i bagnanti un cittadino che ha fatto da interprete, l’uomo ha raccontato meglio del furto subito e spiegato che con il camper avevano perso tutto: a piedi, senza documenti, senza soldi, senza telefoni e senza abiti, a parte il costume che avevano indosso, e di non sapere che cosa fare e dove andare. La difficoltà di farsi comprendere poi aveva peggiorato al situazione. Così i carabinieri hanno rifocillato i turisti pagando una pizza, hanno dato loro degli abiti per coprirsi e li hanno quindi accompagnati presso la caserma di Borgo Grappa per la denuncia di furto e di smarrimento dei documenti di identità. I due francesi provati dalla disavventura, ma sorpresi dalla grande disponibilità, hanno ringraziato caldamente i carabinieri per l’aiuto.

Le indagini avviate immediatamente dopo la denuncia proseguono ora per ritrovare il camper.