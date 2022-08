Controlli della Polizia Stradale, 11 automobilisti positivi ad alcol e droga test, 9 patenti ritirate

LATINA – Mentre di giorno il pullman azzurro della Polizia di Stato faceva educazione stradale in Piazza Mazzini a Terracina, di notte le pattuglie della polizia stradale hanno svolto controlli con servizi mirati al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta allo stato di ebrezza alcolica o da uso di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa ha visto impegnato anche un laboratorio mobile per l’accertamento immediato, dell’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nei conducenti sottoposti al controllo. Sono stati 119 i veicoli controllati, 69 le persone sottoposte ad alcooltest e 50 quelle controllate con i precursori per la droga. Di queste 4 sono risultate positive all’alcool test e 7 positive al test di secondo livello per lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Sono state 9 le patenti ritirate e 110 i punti decurtati.