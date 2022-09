A Norma va in scena “Motori e Rosse Emozioni”

NORMA – Ogni aspetto è stato curato nei minimi particolari, ogni protagonista è pronto a regalare Rosse Emozioni. Domenica 18 settembre a partire dalle 10 andrà in scena a Norma l’evento motoristico per eccellenza, organizzato per la settima volta dallo Scuderia Ferrari Club. Si tratta appunto di “Motori e Rosse Emozioni”, una serie di esibizioni di bolidi di Maranello e di altre affascinanti vetture lungo il “Circuito Norbano”, un percorso di circa un chilometro allestito in piena sicurezza a ridosso del centro storico del paese lepino e in prossimità dei suggestivi resti dell’Antica Norba. La manifestazione sarà incentrata sull’elettrizzante sfrecciare di auto da sogno, ma si baserà anche su altre importanti iniziative. Prima su tutte quella all’insegna della solidarietà: i fondi raccolti durante la giornata saranno devoluti alla “Diaphorà”, un’importante onlus di Latina che a dicembre celebrerà venti anni di attività. Impegnata da sempre al fianco di ragazzi con disabilità, l’associazione è mobilitata nell’allestimento di svariati laboratori e nella promozione di appuntamenti sui temi dell’ambiente, dello sport e della socializzazione.

La presidente Carla Cerroni ha chiarito quale sarà la destinazione delle risorse raccolte: “Le impiegheremo per finanziare i nostri laboratori, alcuni dei quali sono a cura di professionisti o comportano l’impiego di strutture e attrezzature particolari. Siamo grati allo Scuderia Ferrari Club Norma, già in passato eravamo stati coinvolti e i nostri ragazzi hanno accolto con entusiasmo il nuovo invito. Sarà data loro la possibilità di salire a bordo di alcune vetture e questa si rivelerà per tutti un’esperienza indimenticabile!”. Diaphorà sarà presente nella welcome area con un’esposizione di prodotti e manufatti realizzati dagli oltre 70 associati. Presso lo stand della onlus si potranno acquistare, in particolare, marmellate ricavate dalla frutta dell’orto presente nella sede di via Fogliano o donata dai volontari, ma anche miele, prodotti di artigianato e altre creazioni (illustrate anche sul sito diaphora.it).

Un’altra iniziativa in programma dalle 10 sarà l’esposizione e borsa scambio di automodellismo abbinata ad una mostra di pittura sul tema motoristico, presso la palestra del Centro “San Giovanni”: l’ingresso, assolutamente libero, sarà collocato in via Frumale. Tornando all’evento, la giornata si articolerà in una sessione mattutina e in una pomeridiana. Alle 10 si inizierà con una parata di auto d’epoca, subito dopo si esibiranno delle vetture Abarth e a seguire, alle 11.10, sarà la volta delle Ferrari. Poco prima delle 12 si chiuderà la prima fase con l’entrata in scena delle vetture da competizione. La stessa sequenza sarà proposta nel pomeriggio, dalle 16.10 alle 18.30. Scenderanno in pista oltre 100 bolidi, tra i quali spiccherà una Ferrari 360 Gtc da 520 cavalli, vettura da competizione guidata da Gianluca Rasile, ma anche l’ultima versione della 488, la “Ferrari Pista”. Da citare anche la presenza di Davide Belli, campione italiano nella categoria Slalom della Formula Gloria. Il tutto sarà coordinato dall’attenta supervisione dei commissari dell’Autodromo di Vallelunga, mentre lo staff provvederà a presidiare il varco pedonale di collegamento tra il parco ed il centro storico e il ponte di attraversamento tra la welcome area ed il parco stesso. Annunciata inoltre la presenza dei rappresentanti degli enti che hanno patrocinato l’evento, il Comune di Norma e l’Aci Automobile Club di Latina: interverranno infatti il sindaco Andrea Dell’Omo ed il direttore Aci Vincenzo Pagano. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina facebook “Motori e Rosse Emozioni 18 settembre 2022”.