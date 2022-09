Al Fellini di Pontinia arriva Svelarsi di Silvia Gallerano

PONTINIA – Si intitola Svelarsi e prevede in sala un pubblico esclusivamente di donne: “Cis, trans e non binarie. Tutte quelle insomma che si sentono (anche) donne”, dicono dal teatro Fellini di Pontinia dove lo spettacolo andrà in scena il 30 settembre alle 21 come secondo appuntamento che precede la stagione di prosa “ufficiale”. Frutto della collaborazione con PAV – eccellenza nazionale nella progettazione e produzione delle performing arts all’interno del progetto Life on marsh, arriva in terra pontina l’anteprima nazionale del nuovo atteso progetto di Silvia Gallerano.

“La partenza della Stagione di prosa sarà annunciata a breve ma le attività del Fellini sono svincolate ed in realtà siamo partiti, con Short Theatre la scorsa settimana, e molti altri saranno gli appuntamenti che precederanno l’avvio del cartellone di prosa e danza. La collaborazione con PAV e Area06 fa parte di un percorso che è stato attivato tre anni fa e che ha come obiettivo fare di questo territorio un luogo di riferimento per la scena contemporanea italiana. Lo spettacolo in questione in particolare utilizza il teatro per attivare una riflessione ed un confronto su temi che riguardano il femminile, il confronto con la cultura patriarcale e il rapporto tra corpo e società. Ancora una volta una occasione per sottolineare la funzione di un teatro attivo e il ruolo che uno spazio deve assumere all’interno di una società”, spiega il direttore artistico del Fellini, Clemente Pernarella.