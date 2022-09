Teatro, mostre e libri, via Sisto V a Latina si anima di cultura

LATINA – Via Sisto V a Latina si anima tra teatro, mostra di pittura e libri. Il 30 settembre a partire dalle 17,30 fino alle 21. Il pomeriggio del 30 settembre sarà un susseguirsi di incontri in via Sisto V, vicino piazza San Marco, a Latina. Si inizia alle 17,30 presso il negozio “Spazio Idea”, dove ci sarà l’inaugurazione della mostra di Cruciano Nasca con le sue tele colorate che evocano i paesaggi e le linee simmetriche dell’architettura del novecento. Ci saranno anche i suoi Artotem, installazioni artistiche tutte da ammirare. Sarà presente l’artista e la curatrice Rosa Manauzzi. Un brindisi inaugurerà la nuova stagione di appuntamenti dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia.

Alle 18,30 sarà inaugurata la bacheca esterna del negozio “ AG Collection di Arnaldo Grechi” che, invece di contenere camicie, ospiterà libri di autori pontini. Una iniziativa voluta dalla proprietaria Annalisa Caissutti, che ha pensato di mettere a disposizione della cittadinanza la teca per un utile scambio letterario. Alcuni autori pontini faranno dono di un loro libro e, chiunque lo desideri, potrà prenderlo in prestito gratuito per un mese per poi riportarlo e renderlo nuovamente fruibile ai lettori interessati. Gli autori pontini disponibili a donare un loro volume possono mettersi in contatto con “Spazio Idea” o “ Ag collection Arnaldo Grechi”. Anche altri negozi nella strada renderanno fruibili alla clientela libri che riguardano il territorio.

Alle 21,00 riapre dopo la pausa estiva il Teatro Moderno di Gianluca Cassandra con lo spettacolo “Tutta la vita di dietro” di Emiliano Luccisano, attore, autore e regista che grazie ai suoi personaggi ha conquistato la platea dei social con i suoi 190 mila followers. Sarà l’occasione per vedere dal vivo la sua perfomance e ridere delle situazioni che descrive in modo originale e divertente.

Le iniziative sono state elaborate e organizzate nell’ambito di una sinergia delle attività commerciali che operano in via Sisto V per offrire alla città momenti di condivisione culturale. Nei prossimi mesi seguiranno altre attività per animare e valorizzare un’arteria centrale tutta da vivere. Il 30 settembre alcuni negozi di via Sisto V resteranno aperti fino alle 21.