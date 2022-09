Fratelli D’Italia all’Evergreen presenta il programma

LATINA – Manifestazione di Fratelli d’Italia all’Evergreen di Latina, alla presenza del senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al Senato, di Chiara Colosimo, consigliera regionale e candidata alla Camera, e di Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI. Nell’incontro, moderato dal giornalista Fabio Benvenuti si è discusso del programma elettorale di Fratelli d’Italia.

“Questo è un momento molto importante, stiamo per realizzare un sogno – ha esordito il senatore Nicola Calandrini -. Abbiamo davanti la possibilità di vedere una piccola grande donna, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri. Vediamo tanta euforia, non sarà facile, avremo un autunno molto caldo, ma siamo certi che con una maggioranza ampia e stabile insieme a Giorgia potremo governare nel migliore dei modi, cosa che non è accaduta negli ultimi anni”.

“Giorgia Meloni è l’unica che nella peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi può permetterci di guardare al futuro con un po’ più di ottimismo – ha aggiunto Chiara Colosimo -. Nessun partito può dirci cosa farebbero, perché loro ci sono stati al governo e non hanno fatto niente. Il 25 settembre l’Italia ha un appuntamento con la storia, ha la possibilità di diventare adulta e forte, una nazione che possa tornare grande e rispettata”.

“Siamo l’unico partito con la leader candidata a premier – ha dichiarato Enrico Tiero – Giorgia Meloni è stata quella che in 10 anni ha portato Fratelli d’Italia dall’1% al 27% e ce la invidiano. È stata brava e noi premiamo la meritocrazia e la meritocrazia la porterà ad essere il presidente del consiglio. Noi vogliamo che Giorgia abbia una maggioranza forte sia alla Camera che al Senato per governare e spazzare via queste idee di sinistra che ci hanno messo in ginocchio”.